Суд разрешил жителю Коми оставить себе огромную зарплату, полученную из-за сбоя

Один из ухтинских работодателей обратился в суд, чтобы вернуть случайно выплаченные сотруднику 230 тысяч рублей. Истец заявил, что зарплата за январь 2021 года оказалась такой огромной из-за сбоя в программе, а работник возвращать деньги отказывается.

В суде обратились к Трудовому кодексу, где такая ситуация упоминается. Так, вернуть деньги работник обязан только в тех случаях, если они предусмотрены нормой трудового права. В ходе рассмотрения дела также оказалось, что истец не стал отрицать, что виновные в начислении суммы работнику не устанавливались, процедура выявления ущерба на производилась, а факт незаконных действий ответчика отсутствует.