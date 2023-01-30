Сбер стал лауреатом премии Global CIO «Проект года»

Цифровая трансформация СберБанк Онлайн на базе программных продуктов Platform V признана лучшим проектом по развитию импортонезависимой платформы, в рамках конкурса «Проект года», организованного сообществом лидеров цифровой трансформации Global CIO.

Platform V — облачная платформа, разработанная командой СберТеха. На ней можно быстро и эффективно создавать информационные системы, прикладные продукты и приложения различного масштаба и сложности. Возможность переиспользования сервисов и компонентов платформы, унификация технологического стека и мультитенантность снижают затраты на разработку и эксплуатацию систем и кратно ускоряют релизные циклы. Cloud - native подход в основе архитектуры платформы обеспечивает высокую производительность и масштабируемость, отказоустойчивость на уровне 99,99%, оптимизацию аппаратных ресурсов и гибкость в выборе инфраструктуры.

В СберБанк Онлайн продукты платформы успешно заместили многие категории решений западных вендоров.