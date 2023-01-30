Выяснилось, сколько жителей Коми находятся за чертой бедности

На сайте Комистата появилась свежая информация об уровне жизни в регионе в 2021 году. Результаты оказались неутешительными – 15,2% жителей Коми в 2021 году жили за чертой бедности. А 1,5% населения региона и вовсе ежемесячно имеют всего 7 000 рублей и меньше.
Чуть больше трети жителей Коми – 28,6% – получают в месяц от 27 до 45 тысяч рублей. 18% жителей региона живет на 19-27 тысяч рублей в месяц. Зарплату больше 60 тысяч рублей в месяц получает 16,4% населения Коми, а около 45-60 тысяч получают 12,5% жителей региона. Меньше 19 тысяч в месяц имеют 11,6% жителей Коми.
Статистики также выяснили, что 49% жителей региона денег хватает только на одежду и пищу, а на покупку крупных товаров у них попросту нет денег. 16% жителей Коми признались, что их зарплат не хватает даже на минимум: еду, оплату "коммуналки" и одежду.
Жить "на полную катушку" могут всего 3% жителей Коми – они могут позволить себе абсолютно всё.