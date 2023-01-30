Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Выяснилось, сколько жителей Коми находятся за чертой бедности

Выяснилось, сколько жителей Коми находятся за чертой бедности

На сайте Комистата появилась свежая информация об уровне жизни в регионе в 2021 году. Результаты оказались неутешительными – 15,2% жителей Коми в 2021 году жили за чертой бедности. А 1,5% населения региона и вовсе ежемесячно имеют всего 7 000 рублей и меньше. 

Чуть больше трети жителей Коми – 28,6% – получают в месяц от 27 до 45 тысяч рублей. 18% жителей региона живет на 19-27 тысяч рублей в месяц. Зарплату больше 60 тысяч рублей в месяц получает 16,4% населения Коми, а около 45-60 тысяч получают 12,5% жителей региона. Меньше 19 тысяч в месяц имеют 11,6% жителей Коми.

Статистики также выяснили, что 49% жителей региона денег хватает только на одежду и пищу, а на покупку крупных товаров у них попросту нет денег. 16% жителей Коми признались, что их зарплат не хватает даже на минимум: еду, оплату "коммуналки" и одежду. 

Жить "на полную катушку" могут всего 3% жителей Коми – они могут позволить себе абсолютно всё.

...

  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости