Выяснилось, сколько жителей Коми находятся за чертой бедности

На сайте Комистата появилась свежая информация об уровне жизни в регионе в 2021 году. Результаты оказались неутешительными – 15,2% жителей Коми в 2021 году жили за чертой бедности. А 1,5% населения региона и вовсе ежемесячно имеют всего 7 000 рублей и меньше.

Чуть больше трети жителей Коми – 28,6% – получают в месяц от 27 до 45 тысяч рублей. 18% жителей региона живет на 19-27 тысяч рублей в месяц. Зарплату больше 60 тысяч рублей в месяц получает 16,4% населения Коми, а около 45-60 тысяч получают 12,5% жителей региона. Меньше 19 тысяч в месяц имеют 11,6% жителей Коми.