Сильный ветер и гололед: синоптики дали прогноз на 30 января в Коми

По прогнозам ЦГМС Коми, 30 января будет прохладным, немного снежным и скользким. Метеорологи обещают жителям столицы и районов и сильный ветер.

Небо будет облачным с прояснениями. Ночью пройдет небольшой, иногда умеренный снег. Днем снегопады усилятся. В отдельных районах на дорогах и тротуарах появится гололед. Ветер сменится на южный и юго-западный 8-13 м/с. Температура ночью упадет до отметок в -8...-13, а местами даже до -13...-18. Днем на большинстве территорий республики потеплеет до -4...-9, на крайнем северо-востоке -9...-14°С.