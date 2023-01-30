Гороскоп на 30 января: день, когда можно не бояться сделать первый шаг

Самыми успешными окажутся дела, которые связаны с обустройством жизни – так, в это время можно приступать к строительству нового жилья, начинать долгожданный ремонт или заниматься дизайнерским оформлением дома или квартиры. Будет приветствоваться и благотворительность: конечно, для нее подходят и любые другие дни, но нынешний принесет пользу всем – и тем, кому предназначены добрые дела, и тем, кто их делает. Гороскоп на 30 января для Овнов

В течение дня необходимо находиться в хорошем настроении, даже если поддерживать его придется искусственно: в конце концов форма придет в соответствие с содержанием, и вы увидите вокруг много хорошего.

Гороскоп на 30 января для Тельцов

Красноречие и убедительность, которыми наградят вас сегодня звезды, позволят вам склонить на свою сторону кого угодно, но все-таки лучше всего, если это будет начальство – у вас есть темы для разговора.

Гороскоп на 30 января для Близнецов

Общаясь с малознакомыми людьми, внимательно относитесь к тому, что они будут вам говорить: ложная информация, которую вы от них услышите, может сбить вас с пути, по которому вы движетесь к цели.

Гороскоп на 30 января для Раков

Главное чувство, которое звезды рекомендуют представителям знака, – это чувство благодарности: важно сказать "спасибо" каждому, кто так или иначе помог им, в противном случае впредь на поддержку можно не рассчитывать.

Гороскоп на 30 января для Львов

Свободное от работы время желательно посвятить своей семье: близкие люди, которые в последнее время видят вас не так уже и часто, сейчас особенно нуждаются в вашей любви и внимании.

Гороскоп на 30 января для Дев

Принимая важные решения, необходимо тщательно анализировать существующие обстоятельства и взвешивать все возможные за и против, чтобы впоследствии не жалеть о скоропалительных выводах.

Гороскоп на 30 января для Весов

Не отказывайте в помощи тем, кто обратится к вам за советом: вам он ничего не будет стоить, а человек сможет справиться со сложными жизненными обстоятельствами, которые сложились в его жизни.

Гороскоп на 30 января для Скорпионов

Поссорившись с близким человеком, постарайтесь сразу же помириться, даже если конфликт произойдет не по вашей вине: чем шире будет становиться "трещина" между вами, тем сложнее окажется ее заделать.

Гороскоп на 30 января для Стрельцов

Несмотря на то, что неделя только начинается, силы у вас будут на исходе, поэтому необходимо найти время для отдыха, отложив большую часть дела на завтра – поверьте, они никуда от вас не убегут.

Гороскоп на 30 января для Козерогов

Не стоит сердиться на человека только за то, что он имеет иную – не похожую на вашу – точку зрения: оставьте за ним это право, тем более что со временем он сам поймет, как сильно ошибался.

Гороскоп на 30 января для Водолеев

Проблему, досаждающую вам длительное время, удастся решить неожиданно легко, главное, довериться своей интуиции и действовать в соответствии с тем, что она сегодня будет вам подсказывать.

Гороскоп на 30 января для Рыб