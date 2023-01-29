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В Коми из-за сильных снегопадов видимость ухудшится до одного километра

В Коми из-за сильных снегопадов видимость ухудшится до одного километра Фото "Про Город Сыктывкар"

В Коми на следующей рабочей неделе ожидаются сильные снегопады. Об этом сообщают синоптики ЦГМС.

С начала и до конца рабочей недели республику накроет активный циклон из Атлантики.  Синоптики предупреждают о сильных снегопадах. Автомобилистам необходимо быть осторожными — видимость ухудшится до одного километра. 

В первой половине недели температура днем будет около -7 градусов, а ночью опустится до -12 градусов мороза. К середине недели потеплеет до -1 градуса,  ночью температура будет опускаться до -6 градусов, в южных районах ожидается плюсовая температура. 

В конце недели в республику снова придут морозы на фоне роста атмосферного давления. Температура понизится до -14 градусов.

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