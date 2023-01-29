В Коми из-за сильных снегопадов видимость ухудшится до одного километра

В Коми на следующей рабочей неделе ожидаются сильные снегопады. Об этом сообщают синоптики ЦГМС. С начала и до конца рабочей недели республику накроет активный циклон из Атлантики. Синоптики предупреждают о сильных снегопадах. Автомобилистам необходимо быть осторожными — видимость ухудшится до одного километра.

В первой половине недели температура днем будет около -7 градусов, а ночью опустится до -12 градусов мороза. К середине недели потеплеет до -1 градуса, ночью температура будет опускаться до -6 градусов, в южных районах ожидается плюсовая температура.