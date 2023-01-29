В Воркуте иномарка сбила пятилетнего ребенка. Мальчик получил множество травм. Об этом сообщает УГИБДД МВД по Коми.

28 января около 11:30 возле дома №31 по улице Парковая водитель Kia сбил пятилетнего ребенка. За рулем был 29-летний мужчина, он дал задний ход по дворовой территории дома и не убедился в безопасности пешеходов, при совершении этого маневра. В результате был совершен наезд на маленького мальчика.