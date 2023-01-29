В центральной районной больнице Троицко-Печорского района появится МРТ-кабинет

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Игорь Дягилев посетил Печору. В ходе своего двухдневного рабочего визита, он обсудил проблемы медицины с местными жителями муниципалитета, также сообщил о планах по развитию здравоохранения в Троицко-Печорском районе.
Игорь Дягилев осмотрел в селе Приуральском и деревне Даниловке фельдшерско-акушерские пункты. По планам минздрава, в 2025 год в селе Приуральское должен появится новый ФАП. В 2024 году в населенном пункте планируется построить жилье для медработника.
В 2023 году активно начнет развиваться система кураторства одного медучреждения над другим. Цель такого проекта — обмен опытом, практиками и технологиями.
Президент России поручил в 223 году уделить внимание системе медреабилитации после операций и травм. Из федерального бюджета на эти цели Коми выделили 230 миллионов рублей. Печора из них получит около 50 миллионов рублей.
Игорь Дягилев поручил руководству Печорской центральной больницы запустить в 2023 году ПЦР-лабораторию. Она поможет вывести на новый уровень диагностику заболеваний. Также Дягилев сообщил, что в 2023 году в ЦРБ откроют МРТ-кабинет, появится новый аппарат УЗИ и современное лабораторное оборудование.