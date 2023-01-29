В Коми за сутки от COVID-19 умерли два пациента

В республике за прошедшую неделю коронавирусом заразились 203 человека, это на 28 единиц больше, чем за предыдущие семь дней. За сутки умерло два человека. Актуальная статистика представлена на сайте стопкоронавирус.рф.

Из 203 пациентов госпитализированы 43, 29 из них попали в больницу на прошлой неделе. Выздоровело всего 119 человек, это на 34 пациента меньше, чем за предыдущие семь дней.