В Коми за сутки от COVID-19 умерли два пациента

В республике за прошедшую неделю коронавирусом заразились 203 человека, это на 28 единиц больше, чем за предыдущие семь дней. За сутки умерло два человека. Актуальная статистика представлена на сайте стопкоронавирус.рф.
Из 203 пациентов госпитализированы 43, 29 из них попали в больницу на прошлой неделе. Выздоровело всего 119 человек, это на 34 пациента меньше, чем за предыдущие семь дней.
С начала пандемии коронавируса выявлено 193 065 случаев заражения.
За неделю с 23 по 29 января официально зарегистрировано пять смертельных случаев от СОVID-19. За весь период умерло всего 3 259 человек, а выздоровело 189 433 пациента.
Чтобы обезопасить себя от заражения этим опасным вирусам, надежнее всего вакцинироваться. Также стоит носить маски, избегать мест с высоким скоплением людей и чаще обрабатывать руки антисептиком.