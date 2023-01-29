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Стали известны доходы жителей Республики Коми

Стали известны доходы жителей Республики КомиФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Комистат опубликовал свежую инфографику по итогам 2021 года из которой стало известно, хватает ли доходов жителям региона.

Большинство людей в Коми живет на зарплату и социальные выплаты. 16,4 процентов получают более 60 тысяч рублей в месяц, зарплатой от 45 тысяч до 60 тысяч владеют 12,5 процентов населения, на 19-27 тысяч рублей живут 18,4 процента людей, менее 19 тысяч рублей – 11,6 процентов жителей Коми.

Доход в 7 тысяч рублей имееют около 1,5 процентов жителей региона.

Сохранять сбережения получается у 16 процентов людей, а позволить себе купить, что угодно, могут лишь 3 процента населения.

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