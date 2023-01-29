Стали известны доходы жителей Республики Коми

Комистат опубликовал свежую инфографику по итогам 2021 года из которой стало известно, хватает ли доходов жителям региона.

Большинство людей в Коми живет на зарплату и социальные выплаты. 16,4 процентов получают более 60 тысяч рублей в месяц, зарплатой от 45 тысяч до 60 тысяч владеют 12,5 процентов населения, на 19-27 тысяч рублей живут 18,4 процента людей, менее 19 тысяч рублей – 11,6 процентов жителей Коми.