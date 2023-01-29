Между Сыктывкаром и Эжвой поменяют освещение

Мэрия Сыктывкара разместила аукцион по выполнению инженерных работ для обустройства освещения на дороге Сыктывкар-Эжва. Цена контракта составляет 1,5 миллионов рублей, а торги пройдут уже 8 февраля.

В описании к аукциону отмечено, что подрядчику нужно будет осветить 2,4 километра дороги. Сейчас же освещению необходимо обновление в рамках новых требований. Проектировщику необходимо распределить железобетонные опоры, светодиодные светильники, прокинуть кабели.