Сыктывкарец получил 7,6 лет колонии за 45 граммов наркотика

25-летний житель Сыктывкара признан виновным за покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Дело рассматривалось в Усть-Вымском районном суде. Как установил суд, безработный мужчина в августе прошлого года, в составе организованной группы, принялся сбывать наркотические средства. Сыктывкарец должен был работать закладчиком.

Для совершения преступления, ему было необходимо забрать 45 граммов метилэфедрона в Выльгорте, для последующей транспортировки в Микунь. Там его и задержали сотрудники правоохранительных органов.

Мужчина частично признал свою вину, так как с его слов не знал, что совершает преступление в составе организованной группы.