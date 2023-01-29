В 2022 году приставы Коми смогли взыскать в пользу детей более 700 миллионов рублей

За весь 2022 год судебные приставы имели 22 169 исполнительных производств по взысканию алиментов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

На первый день 2023 года у приставов осталось 8 720 не закрытых производств. В их числе: 873 должников, которых объявили в розыск, в 660 случаях арестовали имущество, 339 человек привлекли к административной ответственности, а 291 – к уголовной.