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В 2022 году приставы Коми смогли взыскать в пользу детей более 700 миллионов рублей

В 2022 году приставы Коми смогли взыскать в пользу детей более 700 миллионов рублейФото из архива "Про Город Сыктывкар"

За весь 2022 год судебные приставы имели 22 169 исполнительных производств по взысканию алиментов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

На первый день 2023 года у приставов осталось 8 720 не закрытых производств. В их числе: 873 должников, которых объявили в розыск, в 660 случаях арестовали имущество, 339 человек привлекли к административной ответственности, а 291 – к уголовной.

В 2022 году возбудили 618 уголовных дел против неплательщиков алиментов. 528 человек – выслушали обвинение.

Также приставы Коми сообщили, что смогли взыскать в пользу детей 761 миллион рублей.
 

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