Житель Коми лишился машины и получил судимость из-за пристрастия к выпивке

Сосногорский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины, который ранее садился за руль в нетрезвом виде. Об этом сообщила прокуратура Коми.

7 ноября прошлого года житель Сосногорска, которого ранее лишили прав за нетрезвое вождение, снова сел за руль после принятия крепкого напитка. Сотрудники ГИБДД задержали пьяного мужчину за рулем Форда напротив дома №13 по улице Октябрьской. Мужчина отказался от прохождения медосвительствования.