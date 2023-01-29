Рыб ждет удача, а Стрельцы многого добьются: гороскоп на 29 января

Овну не стоит браться за большие дела. Он и так уже потратил немало сил, а теперь пора отдохнуть! Звезды гороскопа советуют Овну больше времени проводить с семьей. Он наверняка потерял много энергии в последнее время, а значит его ждет множество новых дел. Дружеское общение или домашние посиделки могут быть гораздо разнообразнее чем просмотр телевизора или серфинг интернета. Телец будет чувствовать себя в диссонансе с окружающими, которым трудно подстроиться его резвому ритму. Однако он и сам способен на многое: деловая активность, ловкость и острый ум помогут ему решить самые сложные задачи. А вот апатия и безразличие окружающих может изрядно его раздражать, так что Тельцу лучше с самого утра рассчитывать исключительно на свои могучие силы.

Близнецам следует позволить другим справляться со своими проблемами. Вместо того чтобы тратить время на других, лучше предпочесть заняться чем-нибудь приятным – например творчеством. Точные науки сегодня не в почете. Заняться рисованием или чтением литературы гораздо практичнее, чем считать и решать математические задачи.

Рак обязан поделиться своими мыслями с миром. Или, по крайней мере, небольшой его частью – со своей семьей и друзьями. В этот день у Раков будет нестандартное мышление. Возможно для кого-то он даже станет генератором великих идей. Но помните, что Рак опережает других, а значит пытаться угнаться за ним – провальное дело.

Льву вряд ли хватит сил, чтобы с энтузиазмом взяться за все дела. День заставляет его делать как можно меньше движений и не тратить времени на раздумье о делах. Особенно связанных со работой. При этом Льву предстоят блестящие замыслы, которые помогут обеспечить ему хорошую карьеру и доход.

Деве повезло – ей нужно заниматься тем, что она любит. Звезды гороскопа не дают ей выбора, и если она возьмется за что-нибудь другое, у нее может не получиться. Элементарные обязанности Девы могут вызывать у нее такую скуку, что она готова вывернуть челюсть от зевоты. А вот если дело вызывает у Девы живой интерес, то оно принесет ей массу приятных эмоций и отличный результат.

Весы могут проявить себя сегодня как прекрасный друг или опасный противник. День наделяет их проницательностью, способностью чувствовать ситуацию и схватывать все на лету. Каждый их план будет гениальным, будь то желание повеселиться с друзьями или устроить врагам кровавую бойню. В обоих случаях Весы обречены на успех, поэтому лучшее, что могут сделать их противники – попытаться подружиться с ними.

Скорпион может растеряться в этот день. Повезет, если ситуация не потребует от него скорых решений – возможно рассеяность Скорпиона и не обернется неудачей. А если события будут его торопить, то Скорпион может начать протестовать или убегать от проблем. Ему чужда активная деятельность, кроме той, что будет для души.

Стрелец может добиться многого. Но такое желание может и не появиться. Стрельцу необходимо увлечься делами или проработать идеи, чтобы насытить свой день яркими красками. Можно также увлечься противоположным лицом. Возможно активность и сильные попытки в достижении целей принесут определенный результат.

Козерог не способен в этот день на лидерство, но если же он рискнет – результат удивит многих. Причем это касается любого дела и мероприятий. Главное попробовать Козерогу взять себя в руки и попробовать инициативу “на вкус”. При четком распределении задач, окружающие люди активно помогут ему ее осуществить и будут во многом помогать.

Водолей может сильно разлениться. При этом ситуация сыграет в его пользу. При условии, что он не будет творить подвиги и совершать резкие дела. Спокойный настрой Водолея никто не сможет изменить. Поэтому даже работа может подождать. Звезды гороскопа рекомендуют Водолею посвятить эти 24 часа на три вещи: себя, близким, и еще раз – себя!