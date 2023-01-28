Жительница Коми не смогла выехать в Турцию из-за халатности медорганизации

Жительница Сосногорска не смогла выехать в турцию из-за халатности медорганизации. Оказалось, что женщине вовремя не прислали экспресс-тест на ковид. Чтобы решить проблему, она обратилась в суд.

Женщина планировала поехать на отдых в Турцию, а для выезда ей был необходим экспресс-тест на ковид. Однако, медорганизация, в которую обратилась жительница Сосногорска, просрочила сроки сдачи справки экспресс-анализа. Чтобы возместить ущерб, женщина обратилась в суд.