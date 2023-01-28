В Коми ожидаются снег с дождем и сильные метели

Синоптики ЦГМС Коми рассказали, что в регионе ожидается снег с дождем и сильные метели. Также ожидаются гололеды и изморозь.

Метеорологи предупредили о сильном ветре, который будет достигать от 7 до 12 метров в секунду, местами порывами до 17 метров, также ожидаются метели.