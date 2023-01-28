В Коми ожидаются снег с дождем и сильные метели

Синоптики ЦГМС Коми рассказали, что в регионе ожидается снег с дождем и сильные метели. Также ожидаются гололеды и изморозь.
Метеорологи предупредили о сильном ветре, который будет достигать от 7 до 12 метров в секунду, местами порывами до 17 метров, также ожидаются метели.
Ночью температура воздуха упадет до -2..-7 градусов, при прояснении температура опустится до -12 градусов мороза. Днем будет теплее, от -2 до +3 градусов, а на крайнем северо-востоке температура составит -3…-8 градусов.
В Сыктывкаре ожидаются метели и гололед, а также снег с дождем. Автомобилистам стоит быть очень осторожными на дорогах. Температура ночью упадет до -5 градусов, а днем прогреется до +3 градусов.
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