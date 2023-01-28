На двух межмуниципальных маршрутах Коми назначили новых перевозчиков

В Коми определили перевозчиков по двух межмуниципальным маршрутам. Об это сообщает Минэкономразвития республики.

2 февраля 2023 года перевозками пассажиров по маршруту “Сыктывкар — Микунь” будет заниматься компания ООО “Ухтинское автотранспортное предприятие”. А новым перевозчиков автомаршрута “Ижма — Сыктывкар” назначили индивидуального предпринимателя Сергея Терентьева. Курсирование автобусов по этому маршруту будет ежедневным.