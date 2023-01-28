На двух межмуниципальных маршрутах Коми назначили новых перевозчиков

В Коми определили перевозчиков по двух межмуниципальным маршрутам. Об это сообщает Минэкономразвития республики.
2 февраля 2023 года перевозками пассажиров по маршруту “Сыктывкар — Микунь” будет заниматься компания ООО “Ухтинское автотранспортное предприятие”. А новым перевозчиков автомаршрута “Ижма — Сыктывкар” назначили индивидуального предпринимателя Сергея Терентьева. Курсирование автобусов по этому маршруту будет ежедневным.
Министр экономического развития Коми Евгений Пономаренко отметил, что курсирование автобусов по этим маршрутам очень важно, особенно для труднодоступных сел и деревень.
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