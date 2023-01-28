Разработчики объяснили причины сбоев в работе цифровой системы здравоохранения Коми

Минздрав Коми сообщил о сбоях в работе единой цифровой платформы. Люди не могли записаться на прием к врачу в Эжвинскую поликлинику и в Коми республиканскую клиническую больницу. Такие проблемы возникали из-за очередей и затруднительной выписке направлений. Разработчики рассказали с чем это все связано и как будут решаться эти вопросы.
На единую цифровую платформу 1 ноября 2022 года медицинские организации Коми перевела “РТ МИС”. Как оказалось, эта платформа работает не стабильно, от которой страдают не только пациенты, но и сами сотрудники здравоохранения.
Сейчас систему пытаются стабилизировать, на это уйдет около шести месяцев.
К началу работу медицинских организаций Коми в этой системе была проведена многомесячная подготовка: обучили более четырех тысяч медработников по всему региону, дорабатывали системы по специфике республики.
Переход на такую платформу была необходима, так как нужно было выполнить требования федеральных стандартов к региональным цифровым медицинским информационным системам. Также эта платформа должна была обеспечить надежность и качество взаимодействия с Госуслугами и облегчить запись на прием к врачу.
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