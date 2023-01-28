Разработчики объяснили причины сбоев в работе цифровой системы здравоохранения Коми

Минздрав Коми сообщил о сбоях в работе единой цифровой платформы. Люди не могли записаться на прием к врачу в Эжвинскую поликлинику и в Коми республиканскую клиническую больницу. Такие проблемы возникали из-за очередей и затруднительной выписке направлений. Разработчики рассказали с чем это все связано и как будут решаться эти вопросы.

На единую цифровую платформу 1 ноября 2022 года медицинские организации Коми перевела “РТ МИС”. Как оказалось, эта платформа работает не стабильно, от которой страдают не только пациенты, но и сами сотрудники здравоохранения.