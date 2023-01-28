Названы четыре знака зодиака, которые разбогатеют в январе 2023 года

Астрологи рассказали какие знаки зодиака разбогатеют в январе 2023 года. Львы

Этот знак зодиака будет продвигать свои новые идеи и реализовывать свои планы с огромным энтузиазмом. В этом им будет помогать покровительствующий их знаку воинственный Марс. На их пути будет множество трудностей и преград, но фортуна будет благосклонна и все будет получаться легко.

Весы

Этот знак покровительствует сама Венера. Поэтому в этом месяце Весы будут решительны и уверенно будут двигаться к своей цели. Они смогут раскрыть весь свой потенциал и добьются финансового успеха.

Козероги

Козероги всегда были и остаются трудоголиками. Именно это качество помогает им держаться на плаву и всегда быть при деньгах. Однако в январе 2023 года это будет усилено влиянием Венеры, которая даст Козерогам заряд бодрости и поможет заниматься любыми делами, не испытавая усталость.