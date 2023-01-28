В Коми дан старт Всероссийскому Году педагога и наставника

Владимир Уйба дал старт Всероссийскому Году педагога и наставника в Коми. В своем очередном видеообращении губернатор отметил, что учителя и наставники имеют высокую общественную значимость в жизни каждого человека.
27 января в регионе стартовал Год педагога и наставника. Глава Коми заявил, что основная задача этого года — привлечь внимание к профессии учителя и повысить интерес людей к преподаванию.
Правительство региона планирует реализовать меры по поддержке учителей и улучшению их условий труда. В них будут входить: выплаты молодым специалистам и сельским учителям, единовременная выплата в один миллион рублей по программе “Земский учитель”.
В Коми уже начали проводить профориентационные мероприятия. Например, в каждом муниципальном образовании открыты профильные педагогические классы, где обучаются более 400 учеников старших классов.
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