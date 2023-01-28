Бюджет Коми за 2022 год исполнили с профицитом почти в 14 миллиардов рублей. Изначально планировался дефицит в объеме почти в 11 миллиардов рублей. Об этом сообщает "Тасс" со ссылкой на Минфин Коми.

На 1 января 2023 года доход республиканского бюджета составил 130, 2 миллиардов рублей, это превышает уровень поступлений за 2021 год на 23, 9%.