Бюджет Коми за 2022 год исполнили с профицитом почти в 14 миллиардов рублей. Изначально планировался дефицит в объеме почти в 11 миллиардов рублей. Об этом сообщает "Тасс" со ссылкой на Минфин Коми.
На 1 января 2023 года доход республиканского бюджета составил 130, 2 миллиардов рублей, это превышает уровень поступлений за 2021 год на 23, 9%.
Прирост доходов завершил 2022 год с профицитом в 13, 9 миллиардов рублей. Хотя изначально планировался дефицит бюджета в 10, 9 миллиардов рублей.
В 2022 году поступление налоговых и неналоговых доходов возросло на 25, 81%. Основным источников дохода республики являются: налог на прибыль организаций, налог на доходы физлиц, и налог на имущество организаций. Все это формирует 86% от общего объема прибыли Коми.
Безвозмездные поступления выросли на 15, 7%. Поступление денег из федерального бюджета возросло на 2, 8%. Также республике выделили три миллиарда рублей на переселение жителей из аварийного жилья.
Государственный долг Коми снизился на 5, 3%.
Доходы бюджета Коми на 2023 год составят в объеме 95, 3 миллиардов рублей, расходы - 107, 5 миллиардов рублей, дефицит составит 12, 2 миллиардов рублей, или 15% от собственных доходов региона.
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