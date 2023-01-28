Республика Коми станет частью музейных маршрутов "Серебряного ожерелья России"

Республика Коми станет частью музейного маршрута “Серебряное ожерелье”. Самые масштабные события и туристические объекты будут включены в этот проект. Об этом сообщили в медиацентре Минкультуры Коми.

Минкультуры России планирует запустить два проекта, которые смогут дополнить музейный маршрут “Серебряное ожерелье” — “Многоликая Россия” и “Литературная страна”. Республика будет частью этих мероприятий. В 2022 году Минкульт Коми предложил Минкульту РФ включить музейные и другие объекты региона в музейные маршруты. Цель этих проектов — увеличить интерес жителей и туристов к музейным объектам региона.