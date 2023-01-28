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Республика Коми станет частью музейных маршрутов "Серебряного ожерелья России"

Республика Коми станет частью музейных маршрутов "Серебряного ожерелья России" Фото "Про Город Сыктывкар"

Республика Коми станет частью музейного маршрута “Серебряное ожерелье”. Самые масштабные события и туристические объекты будут включены в этот проект. Об этом сообщили в медиацентре Минкультуры Коми.

Минкультуры России планирует запустить два проекта, которые смогут дополнить музейный маршрут “Серебряное ожерелье” — “Многоликая Россия” и “Литературная страна”. Республика будет частью этих мероприятий. В 2022 году Минкульт Коми предложил Минкульту РФ включить музейные и другие объекты региона в музейные маршруты. Цель этих проектов — увеличить интерес жителей и туристов к музейным объектам региона.

Работа над музейными маршрутами Коми будет продолжаться в 2023 году вместе с проектным офисом “Серебряного ожерелья”.

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