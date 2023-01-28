Диетолог рассказала, почему есть кашу на завтрак вредно

Диетолог назвала вредные пищевые привычки, которые чаще всего распространены. По словам врача-диетолога Оксаны Выдря, кашу на завтрак есть запрещено. Раньше это считалось полезным, но сегодня выбор еды гораздо больше. Об этом сообщает "Рамблер". Специалист советует разнообразить рацион яйцами с лососем, авокадо или творогом.

Еще одной вредной пищевой привычкой считается поедание избыточного количества хлеба, особенно белого. Он содержит пустые калории и повышает уровень сахара и инсулина, еще и вредит микрофлоре кишечника.