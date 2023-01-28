В Коми назвали очаги заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Сыктывдинском районе назвали очаги заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом рассказали на планерке в районной администрации.

По словам главного врача Сыктывдинской районной больницы, большая часть зараженных ОРВИ и гриппом — это дети. Всего в районе болеют 220 человек, 157 из них несовершеннолетние.