В Коми назвали очаги заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Сыктывдинском районе назвали очаги заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом рассказали на планерке в районной администрации.
По словам главного врача Сыктывдинской районной больницы, большая часть зараженных ОРВИ и гриппом — это дети. Всего в районе болеют 220 человек, 157 из них несовершеннолетние.
Всего с начала эпидемии гриппа, это заболевание зафиксировали у 36 жителей района, чаще всего им заражались именно дети.
Массовые очаги заболевания были в Выльгорте и Зеленце, меньше всего зараженных было в Часово, Ыбе, Яснэге.
Коронавирусной инфекцией в районе болеют всего пять человек.