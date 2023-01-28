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В Коми назвали очаги заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Коми назвали очаги заболеваемости ОРВИ и гриппом Фото из архива "Прo Города"

В Сыктывдинском районе назвали очаги заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом рассказали на планерке в районной администрации. 

По словам главного врача Сыктывдинской районной больницы, большая часть зараженных ОРВИ и гриппом — это дети. Всего в районе болеют 220 человек, 157 из них несовершеннолетние.

Всего с начала эпидемии гриппа, это заболевание зафиксировали у 36 жителей района, чаще всего им заражались именно дети. 

Массовые очаги заболевания были в Выльгорте и Зеленце, меньше всего зараженных было в Часово, Ыбе, Яснэге.

Коронавирусной инфекцией в районе болеют всего пять человек. 

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