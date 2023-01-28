В Сосногорске арестовали 18-летнего парня, которого обвиняют в сбыте наркотиков

В Сосногорске арестовали 18-летнего парня, которого подозревают в сбыте наркотиков. Следственный комитет РФ по Коми расследует уголовное дело в отношение мужчины, которого обвинили в сбыте запрещенный веществ в значительном размере в составе организационной группы.
В августе 2022 года житель сосногорска состоял в организационной группе, которая занималась сбытом психотропных веществ через Интернет. На тот момент юноше было еще 17 лет. Он раскладывал наркотики в значительном размере по местности. До конца спрятать в тайниках товар ему не удалось — его поймали полицейские.
В январе 2023 года мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако, житель Сосногорска не явился к следователю и препятствовал окончанию следствия. После чего 26 января фигуранта задержали.
Следователь направил в суд ходатайство в отношение мужчины об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Суд одобрил документ.
Уголовное дело находится на стадии завершения расследования.
Мать обвиняемого Наталья Мальцева выложила видеообращение в социальных сетях, в котором обвинила следователей, назвав их действия "беспределом", потому, что, по ее мнению, расследование проходили с грубейшими нарушениями. Она указала, что наркотиков, якобы, у ее сына, не нашли, а обыски провели спустя три месяца после возбуждения уголовного дела.