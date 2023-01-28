В Сосногорске арестовали 18-летнего парня, которого обвиняют в сбыте наркотиков

В Сосногорске арестовали 18-летнего парня, которого подозревают в сбыте наркотиков. Следственный комитет РФ по Коми расследует уголовное дело в отношение мужчины, которого обвинили в сбыте запрещенный веществ в значительном размере в составе организационной группы.

В августе 2022 года житель сосногорска состоял в организационной группе, которая занималась сбытом психотропных веществ через Интернет. На тот момент юноше было еще 17 лет. Он раскладывал наркотики в значительном размере по местности. До конца спрятать в тайниках товар ему не удалось — его поймали полицейские.