В Коми выплату при рождении третьего ребенка получили более шести тысяч семей

За 2022 год ежемесячную выплату при рождении третьего ребенка получали более шести тысяч семей из Коми. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минтруда.

На эти цели из бюджета республики выделили более миллиарда рублей. А с 2023 года порядок выплаты этого пособия стал проще: теперь ее предоставляет Социальный фонд России. Сама выплата при этом теперь входит в единое универсальное пособие, где объединен целый ряд мер поддержки жителей региона.