В Коми выплату при рождении третьего ребенка получили более шести тысяч семей

За 2022 год ежемесячную выплату при рождении третьего ребенка получали более шести тысяч семей из Коми. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минтруда.
На эти цели из бюджета республики выделили более миллиарда рублей. А с 2023 года порядок выплаты этого пособия стал проще: теперь ее предоставляет Социальный фонд России. Сама выплата при этом теперь входит в единое универсальное пособие, где объединен целый ряд мер поддержки жителей региона.
Размер этого пособия составляет 50, 75 или 100 процентов от республиканского прожиточного минимума, который на сегодняшний день равен 20 816 рублей для северной зоны региона и 16 383 рубля — для южной. За 2022 год пособие назначили 6148 семьям на 6587 детей.
Размер единого пособия - 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. Он составляет 20 816 рублей в северной природно-климатической зоне Коми и 16 383 рубля - в южной природно-климатической зоне. В прошлом году выплату назначили 6148 семьям на 6587 детей.