Шансы на крепкий брак зависят от разницы в возрасте: ученые вывели формулу идеальной пары

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Population Economics, у пар с большой разницей в возрасте, от 10 лет, удовлетворенность отношениями в среднем ниже, чем у пар, чья разница в возрасте стремится к нулю. Больше других своим союзом довольны партнеры, где разница в возрасте не превышает трех лет. Безусловно, разница в возрасте не решающий фактор в построении гармоничной семьи. Однако недооценивать его не стоит.

Большинство психологов сходятся во мнении, что оптимальная разница в возрасте между мужчиной и женщиной — 5—7 лет. Но это правило работает для пар, которые планируют вступить в брак до 30 лет. В этом случае мужчина должен быть старше.

Это оптимальная разница с биологической точки зрения. У мужчин пик сексуальности приходится на 20—25 лет, и им важно самоутвердиться в этой сфере. Они не задумываются о семье, в то время девушки уже думают о долгосрочных отношениях,

По мнению психолога, после 30 лет разница в возрасте по-прежнему важна при вступлении в серьезные отношения. Но если одиноким мужчине или женщине за 30, то лучше всего присмотреться к партнеру-ровеснику — разница должна быть плюс минус 3 года.

Но, конечно, крепкие союзы могут быть и у пар, где один из партнеров значительно старше другого.

По словам эксперта по отношениям Дженны Берч, чтобы все работало, нужно иметь достаточно общего, чтобы сблизиться, достаточно различий, чтобы учиться друг у друга, и схожие взгляды на отношения.