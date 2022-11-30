В страшном ДТП на трассе Сыктывкар-Ухта погибли два человека

В ДТП на трассе Сыктывкар-Ухта скончалось два человека. Об этом журналисту портала “Про Город” сообщили в Минздраве Коми.

Напомним, 30 ноября возле села Зеленец произошло страшное ДТП. Автомобили ВАЗ и иномарка столкнулись лоб в лоб. Капоты машин сильно повреждены. Как сообщают очевидцы, водитель “Жигули” выехал на встречную полосу и спровоцировал аварию.