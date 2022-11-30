В страшном ДТП на трассе Сыктывкар-Ухта погибли два человека

В ДТП на трассе Сыктывкар-Ухта скончалось два человека. Об этом журналисту портала “Про Город” сообщили в Минздраве Коми.
Напомним, 30 ноября возле села Зеленец произошло страшное ДТП. Автомобили ВАЗ и иномарка столкнулись лоб в лоб. Капоты машин сильно повреждены. Как сообщают очевидцы, водитель “Жигули” выехал на встречную полосу и спровоцировал аварию.
Сотрудники пожарно-спасательных служб вскрывали крышу у ВАЗа, чтобы достать людей.
В Минздраве Коми сообщили, что в ДТП погибли два пассажира до приезда скорой помощи. Водители авто госпитализированы. Сейчас один из них находятся в реанимации Эжвинской районной больницы, а другой в травматологии.
Видео с местра аварии смотрите в нашем телеграм-канале.