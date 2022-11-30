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В страшном ДТП на трассе Сыктывкар-Ухта погибли два человека

В страшном ДТП на трассе Сыктывкар-Ухта погибли два человекаСкриншот из видео очевидца

В ДТП на трассе Сыктывкар-Ухта скончалось два человека. Об этом журналисту портала “Про Город” сообщили в Минздраве Коми.

Напомним, 30 ноября возле села Зеленец произошло страшное ДТП. Автомобили ВАЗ и иномарка столкнулись лоб в лоб. Капоты машин сильно повреждены. Как сообщают очевидцы, водитель “Жигули” выехал на встречную полосу и спровоцировал аварию.

Сотрудники пожарно-спасательных служб вскрывали крышу у ВАЗа, чтобы достать людей.

В Минздраве Коми сообщили, что в ДТП погибли два пассажира до приезда скорой помощи. Водители авто госпитализированы. Сейчас один из них находятся в реанимации Эжвинской районной больницы, а другой в травматологии.

Видео с местра аварии смотрите в нашем телеграм-канале.

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