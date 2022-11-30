На трассе Сыктывкар-Ухта произошла страшная авария: ДТП попало на видео

На трассе Сыктывкар-Ухта произошло страшное ДТП. Авария попала на видео. Об этом редакции портала “Про Город Сыктывкар” сообщили подписчики.

30 ноября около 15:00 за селом Зеленец Сыктывдинского района отечественное авто, предположительно “Жигули”, столкнулось с иномаркой. Как сообщают очевидцы, ВАЗ выехал на встречную полосу, из-за чего произошло ДТП. По словам свидетелей аварии, в обоих автомобилях были пассажиры. Проезжавший мимо водитель рассказал, что в иномарке находились мужчина и женщина, а в ВАЗе — водитель и две пассажирки. Эта информация уточняется.