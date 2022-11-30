Второму разрушителю памятника рублю удалось избежать наказания

Отдел дознания отказал в возбуждении уголовного дела в отношении сыктывкарца, который разрушил "Знак Рубля" на Стефановской площади. Причина — отсутствие состава преступления, сообщает БНК.

Напомним, арт-объект разрушили во второй раз этой осенью. В полиции узнали о происшествии 13 сентября. Оказалось, что его разрушил 1980 года рождения. Стоит отметить, что сделал он это, как выяснилось, не намеренно. Сыктывкарец был сильно пьян, проходя мимо арт-объекта, упал на него, от чего тот рухнул.