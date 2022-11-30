В Коми будут судить организатора заказного убийства

В Коми завершилось расследование в отношении 28-летнего жителя Кировской области. Его, к слову, ранее судимого, обвиняют в организации убийства, сообщает Следственный комитет по Коми.
Как сообщили в органах, в 2021 году обвиняемый задумал убить главу основного лесозаготовительного предприятия Койгородского района. Таким образом он планировал избавиться от конкурента, который лишал его победы на аукционах на право договоров купли-продажи лесных насаждений.
Чтобы осуществить задуманное, фигурант дела нанял двух исполнителей. В декабре 2021 года киллеры дождались мужчину, которого им заказали, возле его же дома и расстреляли жертву. Потерпевший умер на месте, а убийцы скрылись по заранее продуманной схеме.
План сработал и фирма заказчика убийства выиграла аукцион, но скрыть совершенное преступление фигуранту не удалось. Благодаря оперативной работе стражей порядка, дело раскрыли. По уголовному делу допрошено более 60 лиц, проведено свыше 20 обысков и выемок. Следственные и процессуальные действия проводились как на территории Республики Коми, так и в Архангельской, Кировской, Владимирской, Московской областях, Пермском крае и Республике Ингушетия.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.