В Коми будут судить организатора заказного убийства

В Коми завершилось расследование в отношении 28-летнего жителя Кировской области. Его, к слову, ранее судимого, обвиняют в организации убийства, сообщает Следственный комитет по Коми.

Как сообщили в органах, в 2021 году обвиняемый задумал убить главу основного лесозаготовительного предприятия Койгородского района. Таким образом он планировал избавиться от конкурента, который лишал его победы на аукционах на право договоров купли-продажи лесных насаждений.