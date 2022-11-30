В Роскачестве раскрыли новые данные: 7% молока - подделка

Почти треть проверенных образцов пастеризованного молока не соответствуют нормам безопасности, а 7% содержат не заявленные в маркировке растительные жиры, то есть являются фальсификатом, говорится на официальном сайте Роскачества. "В 28% товаров обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП) либо повышенное количество бактерий (КМАФАнМ), что говорит о системных нарушениях режимов хранения на одном из этапов в цепочке от изготовителя до полки магазина, а также несоблюдении технологических режимов и санитарных требований на производстве", - отмечается в сообщении.

Бактерии группы кишечной палочки обнаружены в продукции 13 брендов - "Амка", "Белые росы", "Дмитрогорский продукт", "Ермолино", "Княгинино", "Молочная культура", "Моя цена", "Новая деревня", "Приволжское", "Самокат", "Свое-Наше", "Станция молочная", "Чишминский молочный завод".

Хорошая новость: ни в одной марке проверяемого молока не нашли антибиотиков

В свою очередь, количество бактерий превышено в продукции 15 марок - "Амка", "Белая долина", "Белые росы", "Волоколамское", "Дмитрогорский продукт", "Из села Удоево", "Княгинино", "Молочная культура", "Моя цена", "Новая деревня", "Приволжское", "Самокат", "Свое-Наше", "Чишминский молочный завод" и "ЭГО".

Кроме того, Роскачество выявило нарушения требований законодательства по внешнему виду, вкусу и запаху, консистенции и цвету у 30% исследованного молока (в 30 из 100 марок).

Из положительных итогов проверки. Пастеризованное молоко 21 марки из 100 исследованных соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающим требованиям Роскачества. Во всей исследуемой продукции также не обнаружено превышений норм по содержанию антибиотиков. Более того, в молоке ни одной из марок не зафиксированы их следовые количества.