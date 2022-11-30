В Коми назначили нового главу одного из министерств

Евгения Пономаренко назначили министром экономического развития и промышленности Республики Коми. Теперь официально. Такое распоряжение глава региона подписал 30 ноября.

Ранее Евгений Пономаренко был исполняющим обязанности той же должности. 41-летний министр родился в Уфе и работал в госучреждении ипподром "Акбузат" в Башкортостане. Также трудился в качестве начальника отдела и замминистра промышленности и энергетики Республики Башкортостан.