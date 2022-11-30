В Коми назначили нового главу одного из министерств

Евгения Пономаренко назначили министром экономического развития и промышленности Республики Коми. Теперь официально. Такое распоряжение глава региона подписал 30 ноября.
Ранее Евгений Пономаренко был исполняющим обязанности той же должности. 41-летний министр родился в Уфе и работал в госучреждении ипподром "Акбузат" в Башкортостане. Также трудился в качестве начальника отдела и замминистра промышленности и энергетики Республики Башкортостан.
5 сентября 2022 он был назначен исполняющим обязанности министра экономического развития и промышленности Коми.
Напомним также, недавно в Коми назначили замначальника полиции по оперативной работе МВД по Коми. Им стал полковник Евгений Крюков. Подробнее о нем читайте по ссылке.