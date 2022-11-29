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В Коми назначен новый замначальника МВД

В Коми назначен новый замначальника МВДФото МВД по Коми

Полковник полиции Крюков Евгений Сергеевич назначен на должность заместителя начальника полиции по оперативной работе МВД по Республике Коми.

Крюков родился 25 мая 1972 года в п. Водный г. Ухты. В 1997 году окончил следственный факультет Волгоградского юридического института МВД России, по специальности "Юриспруденция".

С сентября 1997 года занимал различные должности в территориальных органах внутренних дел и структурных подразделениях ГУВД по Волгоградской области - в следственных подразделениях, в подразделениях уголовного розыска, СОБРа, Управления по борьбе с организованной преступностью, оперативно-розыскной части по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите.

С августа 2019 года по май 2021 гола проходил службу на руководящих должностях Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю.

С мая 2021 года по ноябрь 2022 года Евгений Крюков занимал должность начальника центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Коми.

В 2022 году находился в служебной командировке в  Северо-Кавказском регионе.

Награжден медалями МВД России "За доблесть в службе", "За отличие в службе" I, II, III ст., "За отличие в охране общественного порядка".

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