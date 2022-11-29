В Коми назначен новый замначальника МВД

Полковник полиции Крюков Евгений Сергеевич назначен на должность заместителя начальника полиции по оперативной работе МВД по Республике Коми. Крюков родился 25 мая 1972 года в п. Водный г. Ухты. В 1997 году окончил следственный факультет Волгоградского юридического института МВД России, по специальности "Юриспруденция".

С сентября 1997 года занимал различные должности в территориальных органах внутренних дел и структурных подразделениях ГУВД по Волгоградской области - в следственных подразделениях, в подразделениях уголовного розыска, СОБРа, Управления по борьбе с организованной преступностью, оперативно-розыскной части по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите.

С августа 2019 года по май 2021 гола проходил службу на руководящих должностях Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю.

С мая 2021 года по ноябрь 2022 года Евгений Крюков занимал должность начальника центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Коми.

В 2022 году находился в служебной командировке в Северо-Кавказском регионе.