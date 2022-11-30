Мужчины с этими именами становятся тиранами после свадьбы: их всего три

Мужчины с этими именами не смогут осчастливить представительницу слабого пола. Как правило, они отличаются твердолобостью, занудством и упрямством. Женщинам стоит остерегаться носителей этих имен. Впрочем, всегда есть исключения из правил. Георгий

С ним лучше не спорить. Переубедить Георгия просто невозможно. И даже если ради любимой или ребенка он сделает исключение и уступит, то в глубине души все равно будет считать себя правым.

Сергей

Мужчина с этим именем постоянно критикует слова и поступки окружающих. Считает себя самым умным и неповторимым. Порой Сергей переоценивает свои возможности, впоследствии может опозориться, не справляясь с той или иной задачей.

Петр