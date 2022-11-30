В Сыктывкаре срочно ищут доноров двух групп крови

В столице Коми остро не хватает двух групп крови. Об этом сообщили в республиканском центре крови Коми.
Сейчас ощущается острый недостаток I-, II- групп крови. Всех, кто желает сдать ее, приглашают в центр без записи с 09:00 до 12:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Отметим, что донорство, это возможность получить лишний выходной. Так, в день сдачи крови донор официально освобождается от работы на один день. При этом право на дополнительный выходной сохраняется в течение года после сдачи крови. Отдых можно присоединить к отпуску или использовать по желанию.