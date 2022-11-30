В Сыктывкаре открыли пешеходную переправу в Алешино

В столице Коми завершилось обустройство пешеходной переправы в местечке Алешино. Толщина льда в этом районе составляет более 20 сантиметров, сообщают в городской мэрии.
Подрядчик уложил 800 метров деревянных мостков, а в дальнейшем продолжит намораживание льда для создания автомобильной переправы. Предварительные сроки — до 1 декабря. Дата, впрочем, может быть скорректирована после замеров толщины льда.
К слову, о благоустройстве. В сыктывкарской администрации обсудили вопрос создания парковки возле городского аэропорта. Где она может появиться и как будет организована, читайте по ссылке.