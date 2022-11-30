У Сбера — лучший цифровой ипотечный сервис в стране

По итогам исследования агентства Frank RG «Ипотека в России — 2022» Сбер получил сразу три награды премии Frank Mortgage Award. Банк стал лауреатом в номинациях «Самое быстрое одобрение ипотечного кредита» и «Лучший цифровой ипотечный сервис» и занял второе место в главной номинации «Лучший ипотечный банк».

В ходе исследования эксперты Frank RG проанализировали ипотечные программы 20 крупнейших кредитных организаций, протестировали их цифровой функционал, опросили 3 тыс. клиентов и 18 участников рынка — представителей банков, застройщиков и агентства недвижимости.

Как отметили в Frank RG, клиенты стали чаще подавать заявку на ипотеку дистанционно: если в первом полугодии 2021 года доля онлайн-заявок составляла 35%, то в первом полугодии 2022 года — уже 44%. И поэтому сейчас на первый план выходит цифровизация. Слабее всего в банках на данный момент развиты такие элементы цифрового клиентского пути, как регистрация в личном кабинете через ЕСИА (единую систему идентификации и аутентификации), подписание документов простой электронной подписью, идентификация клиента при открытии счетов, получение УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписи) и выдача электронных закладных. Но в Сбере эти технологии и процессы уже реализованы на платформе «Домклик», что и определило его победу в номинации «Лучший цифровой ипотечный сервис».