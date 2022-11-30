Контактный центр Сбербанка для корпоративных клиентов признан лучшим в стране для бизнеса

По итогам исследования агентства Frank RG «Цифровой сервис для малого бизнеса — 2022» Сбер получил премию Frank Small Business Banking Award в номинации «Лучший сервис консультирования для микро- и малого бизнеса».

В ходе исследования эксперты Frank RG проанализировали 15 крупнейших банков страны по остаткам средств на счетах юрлиц, а также 5 банков-финтехов. Чтобы объективно оценить качество сервисов, специалисты использовали методологию «Тайный покупатель» (mystery shopping).