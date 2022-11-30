Контактный центр Сбербанка для корпоративных клиентов признан лучшим в стране для бизнеса

По итогам исследования агентства Frank RG «Цифровой сервис для малого бизнеса — 2022» Сбер получил премию Frank Small Business Banking Award в номинации «Лучший сервис консультирования для микро- и малого бизнеса».
В ходе исследования эксперты Frank RG проанализировали 15 крупнейших банков страны по остаткам средств на счетах юрлиц, а также 5 банков-финтехов. Чтобы объективно оценить качество сервисов, специалисты использовали методологию «Тайный покупатель» (mystery shopping).
"Награда Frank RG подтверждает, что в Сбере работает лучшая в российском банкинге, клиентоориентированная и высокотехнологичная служба поддержки малого и микробизнеса. Признание экспертов — результат усилий всей команды корпоративно-инвестиционного блока банка по улучшению клиентского опыта. В каком бы канале к нам ни обратился предприниматель — будь то единый номер 0321, сайт банка, Telegram, СберБизнес или электронная почта, — мы дадим быстрый и качественный ответ, сделаем всё возможное, чтобы решить его проблему," - рассказал Сергей Леханов, директор дивизиона "Центр корпоративных решений" Сбербанка.
Контактный центр Сбера оказывает поддержку 3 млн корпоративных клиентов по продуктам и сервисам банка в режиме 24/7.
Frank RG — российское аналитическое агентство, которое специализируется на исследованиях рынка финансовых услуг и аффилированных с ним сегментов.