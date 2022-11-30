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Жительница Коми обокрала мошенников, на которых работала

Жительница Коми обокрала мошенников, на которых работалаФото из архива "Pro Города"

В Печоре к полицейским обратилась 84-летняя женщина, которая заявила о мошенничестве. Незнакомцы под предлогом помощи в освобождении дочери пенсионерки от уголовной ответственности выманили у нее крупную сумму, но их план сорвался из-за третьего лица — курьера.

Как оказалось, пенсионерке позвонила якобы сотрудница полиции и сообщила, что ее дочь виновна в ДТП с серьезными последствиями и ей грозит уголовный срок. Затем она предложила помощь с решением проблемы и заявила, что можно обойтись возмещением ущерба пострадавшей стороне. Для этого она попросила 200 тысяч рублей. Передать их нужно было через посредника.

Напуганная пенсионерка передала деньги в руки прибывшей в ее квартиру неизвестной женщине. Позже с ней снова связалась лжесотрудница правоохранительных органов и проинформировала о совершенном в отношении нее мошенничестве, порекомендовав обратиться в полицию.

Подозреваемой оказалась безработная 32-летняя местная жительница, ранее судимая за присвоение или растрату. Выяснилось, что курьер  отказалась передавать деньги своим нанимателям, решив оставить все себе.

Возбуждено уголовное дело.

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