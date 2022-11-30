"С 30 ноября действуют правила": правительство приняло новое решение по мобилизованным

Гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации, расширили трудовые и пенсионные права. Стаж участников спецоперации будут рассчитывать по новым правилам, сообщают "Вести:Приморье".
Участникам специальной военной операции будут удваивать трудовой стаж. Это повлияет в том числе на возможность уйти на пенсию досрочно. Это правило будет действовать для добровольцев, мобилизованных, а также для военных-контрактников начиная с 24 февраля.
Отмечается, что правила коснутся и участников СВО, которые имеют право на досрочное назначение пенсии. К таким категориям относятся те, кто работал на Крайнем Севере или на вредном производстве. Специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию, прерываться не будет. Эти правила приняли в развитие новых норм Закона "О страховых пенсиях", говорится в сообщении на сайте кабмина.
Постановление вступает в силу 30 ноября.