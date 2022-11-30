В России утвердили новые программы переподготовки для водителей

С 1 марта следующего года водителей, которые уже имеют права на управление легковыми машинами, будут учить управлению мотоциклом по новым программам. Время подготовки значительно сократится. Соответствующий приказ министерства просвещения, утверждающий эти программы, подписан и зарегистрирован в минюсте, сообщает «Российская газета». Приказом также утверждена новая редакция примерной программы подготовки водителей трамваев, то есть на категорию «Tb». А также совершенно новые программы переподготовки водителей с категорий «В», «С» и «D» на категорию «Tb», с категории «В» на «А» и на подкатегорию «А1». Кроме того, новая программа с подкатегории «В1» на «В». Таким образом, всего программ подготовки водителей с 1 марта станет 62. На все случаи жизни.

Напомним, что всех водителей в автошколах готовят по своим программам. Но они должны соответствовать примерным программам, утвержденным минпросвещения. Это проверяется сотрудниками ГИБДД. Без соответствующего документа автошкола учить вождению не может.

При этом количество часов, установленное в примерных программах для обучения того или иного будущего водителя, автошкола по собственному почину снижать не может.

Зачем нужны программы переподготовки? Дело в том, что все программы включают в себя некий общий так называемый базовый курс. Это 86 часов обучения. Но он одинаков для всех программ. Зачем тому водителю, который уже имеет права какой-либо категории, то есть этот курс уже прошел, проходить его заново? По сути, программы переподготовки позволяют за меньшее время обучиться на новую категорию.

Например, сейчас у нас есть программа переподготовки с категории «А» (мотоциклы) на категорию «В» (легковушки). Если бы такой программы не было, то мотоциклисту для получения категории «В» пришлось бы проходить полный курс. А это - 190 часов. Сейчас же ему надо пройти лишь 106 часов обучения, из которых 64 часа - практика.

Примечательно, что до сих пор не было программ переподготовки с «В» на «А». Но с 1 марта она начнет действовать. Согласно ей, тому, кто умеет управлять легковушкой, для обучения вождению мотоцикла потребуется всего 32 часа, из которых 24 часа - практика. А до 1 марта ему придется учиться 130 часов, в том числе 54 - практике.

Чтобы с подкатегорией «В1» (квадрициклы и трициклы) обучиться на категорию «В», придется пройти точно такое же обучение, как с «А» на «В». То есть - 106 часов, из которых 64 часа - практика.

Обучение на водителя трамвая по отредактированной редакции примерной программы займет 550 часов. Из которых 198 часов - практика. А если у человека уже есть открытая категория «В», «С» или «D», то на категорию «Tb» ему понадобится обучаться 424 часа, из которых 130 часов практические занятия.