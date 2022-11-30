В Сыктывкаре водитель "Нивы" сбил пешехода

В столице Коми водитель внедорожника сбил человека. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД региона.
По информации Госавтоинспекции, инцидент произошел 29 сентября в 15:50. Это случилось, когда 62-летний мужчина за рулем ВАЗа ехал по Октябрьскому проспекту со стороны Верхнего Чова, направляясь в сторону Эжвы.
Возле дома №19/1 по улице Урожайной водитель проезжал через регулируемый пешеходный переход, где сбил человека, который шел на красный свет.
В результате 56-летний пострадавший получил тяжелые травмы: открытую черепно-мозговую травму, перелом 2-12 ребер справа, пневмоторакс и закрытый перелом костей правого предплечья. Сейчас он в больнице.