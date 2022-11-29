Режиссер шоу к Дельфийским играм в Коми рассказал, что сцену спроектировал обладатель ТЭФИ

С 25 по 27 ноября в Сыктывкаре проходили первые молодежные Арктические Дельфийские игры. Открывали и закрывали соревнования большие гала-концерты. Главный режиссер-постановщик Георгий Новиков поделился своими впечатлениями с “Про Городом Сыктывкар” и рассказал, о тонкостях организации.
В рамках конкурсных мероприятий приняло участие около 600 юных талантов со всей страны и Китая в 10 номинациях. По итогам события призовые места заняли семь солистов и один коллектив из Сыктывкара. Мероприятия прошли на Лузалес-Арене.
Как рассказывает режиссер-постановщик Георгий Новиков, сценический комплекс для мероприятия спроектирован и построен специально для реализации всевозможных творческих задач на сцене:
“Длина сцены составила 28 метров. Она разместилась по длинной части здания, что обеспечило максимально комфортный обзор для зрителей со всех трибун. Сцену спроектировали так, чтобы на ней мог разместиться симфонический оркестр и оркестр народных инструментов Коми, которые сопровождали действие”, – поделился Георгий Новиков.
Для церемоний открытия и закрытия Дельфийских игр проработали специальные постановочные номера с участием профессиональных коллективов республики. Одной из главных задач режиссерской группы было оформление номеров лауреатов игр и формирование динамичной концертной программы. Помимо прочего, номера оформлялись оригинальным видеоконтентом, сценическими спецэффектами и постановочным светом.
“Нашу сцену спроектировал художник-постановщик Государственного Кремлевского Дворца и обладатель ТЭФИ Станислав Кирин, а технической реализацией проекта занимались компании из Кирова и Сыктывкара. Графическим оформлением занимались студии из Москвы и Ухты”, – добавляет режиссер-постановщик.
Ведущими церемонии открытия стали заслуженный работник Республики Коми Светлана Малькова и Лауреат премии Правительства Республики Коми Владимир Рочев. Ведущими закрытия были певец Марк Тишман и актриса Анастасия Макеева.
“Отдельно хочется отметить коллектив Коми республиканской филармонии за профессионализм, определенную смелость и душевность, вместе с которыми мы с первого дня работали над проектом. Хочу отдельно поблагодарить министра культуры Марию Балмастову за всестороннюю поддержку, за доверие, человека, по-настоящему преданному своему делу и республике”, – подытожил Георгий Новиков.
Режиссер-постановщик церемоний также отметил, что региону важно сохранить уникальное культурное наследие. И он благодарен республике за готовность к смелым экспериментам.
Напомним, ранее Георгий Новиков был главным режиссером-постановщиком театрализованного шоу к 100-летию Коми, которое прошло на главной площади города 22 августа.