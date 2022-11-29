Учат ходить в магазин и готовить: как в Сыктывкаре помогают людям с особенностями

В сыктывкарской тренировочной квартире “Теплый дом” уже больше двух лет помогают социализироваться детям и взрослым с особенностями. Журналист портала “Про Город” пообщался с сотрудниками центра и узнал, как они работают со своими подопечным.
24 ноября четверг — день работы со взрослыми ребятами. В тренировочной квартире все заняты своими делами: кто-то шьет, кто-то готовит, а кто-то мастерит из дерева.
“Взрослые ребята, которым уже есть 18 лет, приходят к нам по четвергам. Они занимаются с 9:30 до 15:00. За это время они получают социально-бытовые навыки. Это обычный поход в магазин, планирование дня, готовка. Также работа в наших мастерских: швейная, столярная, декоративная”, — объяснила руководитель проекта “Теплый дом” Надежда Позиховская.
Тренировочная квартира — это место, где обучают людей с ограниченными возможностями.
“Когда в семье рождается ребенок с инвалидностью, то в первую очередь родители занимаются его здоровьем. Особенно, если это какая-то форма ДЦП или эпилепсия — сначала это здоровье, потом уже школа. Естественно, что измученные родители уже не в состоянии обучать своего ребенка навыкам самообслуживания: разогреть чайник, сварить пельмени и прочее. Очень часто в “огород” родителей летят “камни”, что они сами виноваты в том, что у их детей проблемы с коммуникацией. Я таким сразу говорю: “А вы сами попробуйте воспитывать ребенка, у которого приступ эпилепсии или он теряет сознание. Будет ли у вас время и силы на социализацию ребенка?”, — поделилась Надежда.
Кураторы реабилитационного “дома” помогают своим подопечным приспособиться к взрослой жизни, учат их жить без родителей.
“Мы помогаем этим людям выживать.У нас нет определенного срока реабилитации. Им необходимо помогать всегда. Иногда мы ребенка или взрослого человека обучаем длительное время, потому что навыки у них закрепляются крайне медленно, им нужны постоянные тренинги. Например, мы учим их отличать цены на продуктах. Вроде обычное дело, но кому-то это дается сложно. Также учим их стоять в очереди. У нас один умывальник, ребята выстраиваются в очередь, чтобы помыть руки. Кажется элементарно, но для людей с особенностями — это важно”, — отметила руководитель “Теплого дома”.
В тренировочную квартиру приходят школьники, у которых тоже есть проблемы с коммуникацией.
“У нас есть день, когда к нам приходят ребята, которые учатся в обычной школе, но у них тоже есть проблемы с коммуникацией. Например, они не знают, как начать разговор, задать вопрос и так далее. С ними мы занимаемся по три часа. Они проходят антибуллинговую программу, финансовую грамотность, изучают свои права, у них есть программа по ориентированию в городе”, — поделилась Надежда.
Многие дети, которые приходят на реабилитацию, подвергаются буллингу среди своих сверстников в школе.
“Они отличаются и это многим не нравится. У них все плохо с социальными навыками. Поэтому их травят. С такими детками у нас работают психологи”, — объяснила женщина.
В будущем “Теплый дом” планирует открыть больше мастерских для своих подопечных.
"Мы уже подали два гранта. Хотелось бы открыть еще больше мастерских для наших подопечных. Но нам нужно помещение, которое бы было доступно для наших ребят, чтобы было недалеко. Также в далеком будущем мы надеемся, что у нас в Сыктывкаре появятся квартиры сопровождающего проживания. Это когда к людям с особенностями приходят кураторы и помогают им жить самостоятельно в квартире. Но для этого необходимо, чтобы родители детей сами покупали эти квартиры”, — прокомментировала сыктывкарка.
Некоторые ребята за время своего обучения в тренировочной квартире уже многого достигли.
“Ребята сюда приходят тренироваться, они учатся сами ходить в магазин, ходить на прогулку и возвращаться без родителей. Иногда бывает, что они остаются на ночевку в тренировочной квартире, в это время их курирует социальный педагог. У некоторых ребят уже есть прогресс. Например, наш Евгений. Он пару раз ночевал один дома — для него это серьезный прорыв. Также приходила мама одного из подростков и говорила, что ее сын начал мыть посуду и готовить. Раньше он этого не мог”, — поделилась руководитель проекта.
Ребята в центре могут сами заработать себе какие-то деньги за счет своих работ.
“У нас очень много поделок, которые изготавливают наши подопечные на мастерских. Их можно приобрести в нашей группе. Процент с вырученных денег мы отдаем ребятам”, — отметила Надежда.
Руководитель мастерской по шитью Анна Рогова уже долгое время работает с людьми с ограниченными возможностями.
“Раньше я работала с маленькими детьми. Но там нужно очень большое терпение. Не каждый выдержит такое. Сейчас со взрослыми мне гораздо легче. Конечно, в начале были проблемы. Нужно было учить их заправлять швейную машинку чуть ли не каждый день заново. Но со временем они запомнили как это делать и сейчас они шьют самостоятельно”, — рассказала женщина.