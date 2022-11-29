Учат ходить в магазин и готовить: как в Сыктывкаре помогают людям с особенностями

В сыктывкарской тренировочной квартире “Теплый дом” уже больше двух лет помогают социализироваться детям и взрослым с особенностями. Журналист портала “Про Город” пообщался с сотрудниками центра и узнал, как они работают со своими подопечным.

24 ноября четверг — день работы со взрослыми ребятами. В тренировочной квартире все заняты своими делами: кто-то шьет, кто-то готовит, а кто-то мастерит из дерева.

“Взрослые ребята, которым уже есть 18 лет, приходят к нам по четвергам. Они занимаются с 9:30 до 15:00. За это время они получают социально-бытовые навыки. Это обычный поход в магазин, планирование дня, готовка. Также работа в наших мастерских: швейная, столярная, декоративная”, — объяснила руководитель проекта “Теплый дом” Надежда Позиховская.

Тренировочная квартира — это место, где обучают людей с ограниченными возможностями.