В Сыктывкаре эвакуировали жильцов многоэтажки в Орбите

В Сыктывкаре в Орбите эвакуировали жильцов одного из подъездов многоэтажного дома. Очевидцы сообщают о запахе гари. На место приехали несколько пожарных расчетов.
Инцидент произошел в районе 16 часов вечера 29 ноября в многоквартирном доме №304 по улице Тентюковская. Жильцы дома сообщили, что людей эвакуировали из второго подъезда. Очевидцы говорят, что вокруг стоял запах гари. Рядом с домом уже находятся сотрудники спасательных служб города.
В МЧС по Коми заявили, что к ним поступило сообщение о запахе дыма. По предварительной информации, у кого-то пригорела пища. Остальные подробности выясняются.
Напомним, 19 ноября в жилом доме по адресу Карла Маркса, 172 эвакуировали последний подъезд из-за серьезного возгорания. Кого-то сотрудники МЧС спасали по пожарной лестнице. Оказалось, что в подъезде загорелись электрощитки. К счастью, обошлось без жертв. При этом люди еще несколько дней жили без света.