В Сыктывкаре эвакуировали жильцов многоэтажки в Орбите

В Сыктывкаре в Орбите эвакуировали жильцов одного из подъездов многоэтажного дома. Очевидцы сообщают о запахе гари. На место приехали несколько пожарных расчетов.

Инцидент произошел в районе 16 часов вечера 29 ноября в многоквартирном доме №304 по улице Тентюковская. Жильцы дома сообщили, что людей эвакуировали из второго подъезда. Очевидцы говорят, что вокруг стоял запах гари. Рядом с домом уже находятся сотрудники спасательных служб города.