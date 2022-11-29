"Получат все, кто родился с 1950 по 1994 год": россиян обманывают обещанием выплаты

Жителям России рассказали о единовременной денежной выплате в размере 17 200 рублей. Такие средства разово обещают выплатить всем, кто родился в период с 1950 по 1994 год, передает PRIMPRESS.

Информация о новой денежной выплате начала поступать многим россиянам через мессенджеры и социальные сети. Источники пишут, что люди дождались такую выплату, а правительство якобы уже подписало документ о выдаче денег гражданам.