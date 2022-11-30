Диетолог назвала продукты, которые помогают справиться со стрессом

Стресс сегодня — не просто бич времени, это повсеместный недуг, отклик отдельных представителей общества на ситуацию в стране и мире. Трудно встретить людей, кто бы ни мучился от приступов тревоги и серьезного напряжения, не страдал от расстройства сна и постоянной нервозности. Врач-диетолог Василиса Пономарева в беседе с "МедикФорум" отметила, что в борьбе со стрессом могут помочь некоторые продукты.
Для снижения стресса используется психобиотическая диета, в меню которой входят фрукты и овощи с высоким содержанием пробиотической клетчатки. К ним относятся капуста, злаки, бобовые и бананы. Необходимый компонент диеты — ферментированные продукты. Это кефир, йогурт, пахта, темпе, кимчи, квашеная капуста, черные чаи, соевый соус, закваска и чайный гриб.
Исследования показали, что группа людей, в чью диету включили данные продукты, уже через четыре недели стала испытывать меньше беспокойства, чем те, кто питался как прежде. Наладился у употребляющих в пищу пробиотические продукты и сон.
Как поясняют медики, кишечник и мозг через нейронную сеть органов влияют друг на друга. Проблемы в кишечнике сказываются на самочувствии человека, так как именно кишечник содержит 80% иммунной системы.
Молочнокислые бактерии в кишечнике преобразуют сахар в кислоту. А она облегчает переваривание пищи. Чем длительнее сроки ферментирования, тем больше в организме выделяется органических кислот, микроэлементов и витаминов, очень полезных для устойчивости к стрессам.
Добавим, что подобная диета не заменяет консультации специалистов и назначения врачей.