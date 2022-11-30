Диетолог назвала продукты, которые помогают справиться со стрессом

Стресс сегодня — не просто бич времени, это повсеместный недуг, отклик отдельных представителей общества на ситуацию в стране и мире. Трудно встретить людей, кто бы ни мучился от приступов тревоги и серьезного напряжения, не страдал от расстройства сна и постоянной нервозности. Врач-диетолог Василиса Пономарева в беседе с "МедикФорум" отметила, что в борьбе со стрессом могут помочь некоторые продукты.

Для снижения стресса используется психобиотическая диета, в меню которой входят фрукты и овощи с высоким содержанием пробиотической клетчатки. К ним относятся капуста, злаки, бобовые и бананы. Необходимый компонент диеты — ферментированные продукты. Это кефир, йогурт, пахта, темпе, кимчи, квашеная капуста, черные чаи, соевый соус, закваска и чайный гриб.