Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми полицейские и сотрудники ФСБ "накрыли" незаконный покерный клуб

В Коми полицейские и сотрудники ФСБ "накрыли" незаконный покерный клубФото МВД по Коми

В Усинске пресекли деятельность незаконного игорного клуба. Делом занимались отдел экономической безопасности и противодействия коррупции и отделение УФСБ Усинска.

Оказалось, что 49-летний горожанин создал незаконный игорный клуб: в нежилом здании он оборудовал помещения для игры в покер и получал с этого денежный доход.

В ходе обыска изъяты покерные столы, кейс с игральными картами и фишками, турнирная таблица с отметками о внесенных суммах и выигрышах и 17 колод. На момент операции в зале оказались 6 игроков, крупье и персонал заведения.

Возбуждено уголовное дело.

...

  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости