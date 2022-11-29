В Коми полицейские и сотрудники ФСБ "накрыли" незаконный покерный клуб

В Усинске пресекли деятельность незаконного игорного клуба. Делом занимались отдел экономической безопасности и противодействия коррупции и отделение УФСБ Усинска.
Оказалось, что 49-летний горожанин создал незаконный игорный клуб: в нежилом здании он оборудовал помещения для игры в покер и получал с этого денежный доход.
В ходе обыска изъяты покерные столы, кейс с игральными картами и фишками, турнирная таблица с отметками о внесенных суммах и выигрышах и 17 колод. На момент операции в зале оказались 6 игроков, крупье и персонал заведения.
Возбуждено уголовное дело.